Wypowiedz się na temat nowej strategii rozwoju województwa

Jak podkreśla Maciej Nowicki, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim, nowa strategia rozwoju województwa powinna zostać przyjęta jeszcze w tym półroczu.

– Wszystko po to, aby dostosować się do nowych wyzwań i zaktualizować to, co zapisaliśmy w poprzednim dokumencie – wyjaśnia Nowicki:

Maciej Nowicki zapowiada, że w nowa strategia rozwoju województwa lubuskiego do 2030 roku nie będzie się różniła zbytnio od poprzedniej, choć pojawią się też nowe priorytety, takie jak np. wsparcie starzejącego się społeczeństwa czy ochrona środowiska i rozwój zielonej gospodarki:

Konsultacje społeczne nad projektem nowej strategii rozwoju województwa lubuskiego potrwają do końca stycznia. Jak mówi Maciej Nowicki, mają one charakter otwarty i swoje uwagi mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy regionu:

Dodajmy, że w przyszłym tygodniu odbędą się także specjalne spotkania, na których omawiane będą główne założenia nowej strategia rozwoju województwa lubuskiego do 2030 roku. Pierwsze z nich odbędzie się w środę, 22 stycznia w Zielonej Górze, kolejne w piątek, 24 stycznia w Gorzowie.

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.lubuskie.pl