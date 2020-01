Przedłużony areszt burmistrza Szprotawy Mirosława G.

Jak poinformowała nas Anna Marszałek, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, prokurator zawnioskował o zatrzymanie Mirosława G. w areszcie na kolejne dwa miesiące, a sąd w pełni zaaprobował ten wniosek. Zdaniem prokuratorów ten czas pozwoli na zakończenie śledztwa i sporządzenie aktu oskarżenia:

Mirosław G. trafił do aresztu w październiku 2019 roku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali go na oczach urzędników w urzędzie miasta Szprotawa. Powodem były podejrzenia o korupcję. Za te czyny Mirosławowi G. grozi do 10 lat więzienia.