Stelmet przed Unicsem: Czas wygrać z kimś z czołówki VTB!

Koszykarze Stelmetu zagrają w piątek z Unicsem Kazań kolejny mecz ligi VTB. Zespół Żana Tabak wrócił we wtorek wieczorem do domu po długiej podróży z Krasnojarska przez Sankt Petersburg i Berlin. W środę wieczorem nasza ekipa była już w treningu.

Koszykarzy pytaliśmy w środę wieczorem jak się czuli i czują po szalonym wyjeździe na mecz z Krasnojarem, a również wróciliśmy do samego meczu choćby w rozmowie z Tony Meierem, który zagrał kolejny świetny mecz w tym sezonie, trafiając 19 punktów(5 trójek):

Z uśmiechem na twarzy wkroczył na parkiet kapitan Stelmetu Łukasz Koszarek, który w Rosji zagrał dobrych 19 minut notując m.in 7 asyst. Koszarek mówiąc o piątkowym meczu z Unicsem zapowiada walkę o wygraną z zespołem z czołówki VTB – takiej wygranej Stelmet jeszcze nie ma:

Podczas treningu również Przemysław Zamojski potwierdził nam, że leci w marcu do Indii na turniej eliminacji do IO w Tokio. Na marginesie – klub ma zatrudnić w związku z tym nowego gracza – według włoskich mediów ma to być George king z Energa Dolomiti Trento. Na razie Stelmet milczy na ten temat:

A mecz z Unicsem rozpoczyna się w piątek o 18:30 – jesteśmy w hali CRS i zapraszamy na transmisję na 97.1 fm.