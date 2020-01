Dni Gorzowa będą trwały krócej

Już na początku grudnia mówiliśmy o tym, że coraz częściej padają pytania dotyczące tego, jak długo powinny trwać miejskie imprezy. Jednym z inicjatorów skrócenia Dni Gorzowa i imprezy na zakończenie wakacji był przewodniczący rady miasta Jan Kaczanowski. – Nie chodzi o to, by zabrać mieszkańcom możliwość wspólnej zabawy, ale by mądrze gospodarować finansami – tłumaczy Jan Kaczanowski:

W związku z oczekiwaniami części mieszkańców i radnych prezydent podjął decyzję o skróceniu dwóch największych imprez. – To będzie swego rodzaju test. Zobaczymy czy mieszkańcy poprą takie rozwiązanie – mówi rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:

Zapytaliśmy mieszkańców czy decyzja prezydenta jest słuszna

Wątpliwości zwolenników skrócenia imprez na rozpoczęcie i zakończenie lata wzbudza także fakt, że pod potrzeby ich realizacji, zamykane są także ulice, a tego jak obecnie jeździ się po Gorzowie nikomu tłumaczyć nie trzeba.