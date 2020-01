Mariusz Wieczerzyński z wykształcenia jest filozofem. 10 lat mieszkał we Wrocławiu. Do Żagania wrócił dwa lata temu. Zawsze pasjonowała go historia miasta.

Angażuje się w działalność Towarzystwa Przyjaciół Żagania.

Spacery pod hasłem „Odkrywanie Żagania”, które prowadzi, stają się już rozpoznawaną marką.

To właśnie również jemu mieszkańcy regionu zawdzięczają organizację żagańskiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC, która odbyła się ostatnio.

To kino, poruszające ważne, społeczne tematy:

Społecznik rozgląda się za stałą pracą, chciałby robić to, co najbardziej czuje, czyli pracować w kulturze. Liczy się z tym, że właśnie z tego powodu znów będzie musiał opuścić miasto.