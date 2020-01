Wyszarpane zwycięstwo żaran

Żaranie słabo weszli w mecz i generalnie słabo zaprezentowali się w pierwszej połowie tego pojedynku. Po pierwszych dwudziestu minutach wicelider grupy D przegrywał u siebie z dziesiątym zespołem w tabeli, który w dodatku przyjechał do Żar w siedmioosobowym składzie 29:48. Pierwsza kwartę BC Swiss Krono Krono przegrało 15:18, a drugą 14:30. Gospodarze mieli problemy ze skutecznością i nie błyszczeli w zbiórkach.

Nadzieja na korzystny wynik pojawiła się w trzeciej kwarcie, chociaż po 25 min gospodarze przegrywali jeszcze 36:56. Natomiast później żaranie zdobyli kilka punktów pod rząd i w zespół jakby uwierzył w siebie, zaczął lepiej grać. Trzecia partia ostatecznie dla BC Swiss Krono – 24:16. Do odrobienia pozostało jednak jeszcze 11 „oczek”.

Czwarta kwarta to już istna pogoń żaran. Miejscowi mocno walczyli, aby dogonić rywala i w pewnym momencie im się to udało. Po rzucie Jakuba Dera na około 3,5 minuty do końca BC Swiss Krono objęło prowadzenie – 73:72. Końcówka regulaminowego czasu gry była bardzo emocjonująca i nerwowa. Na niecałą sekundę przed końcową syreną za trzy trafił Mariusz Matczak, doprowadzając do remisu 80:80 i dogrywki. Czwarta kwarta dla żaran – 27:16.

Dogrywka również przysporzyła emocji i dramaturgii, jednak końcówka należała do żaran. Ostatecznie ekipa trenera Łukasza Rubczyńskiego zwyciężyła w tej części rywalizacji 12:9, a w całym meczu 92:89.