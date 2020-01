88-latek wpadł do jeziora w Przytocznej. Nie udało się go uratować

Do tragicznego wydarzenia doszło we wtorek w Przytocznej. Z tamtejszego jeziora strażacy wyłowili 88-letniego mężczyznę. Nie udało się go uratować; prawdopodobnie wpadł do wody z pomostu – poinformowała w środę Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.