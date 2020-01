Trwa odstrzał dzików

To efekt grudniowego rozporządzenia wojewody, w związku z występowaniem w Lubuskiem afrykańskiego pomoru świń. Do końca miesiąca zostanie odstrzelonych ponad 2 tys. dzików. Mówi Jacek Banaszek, z okręgowego oddziału Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze:

Jak zachowuje się chory na ASF dzik? – tłumaczy łowczy:

Od kwietnia do listopada 2019 roku, zostało odstrzelonych około 12 tyś. sztuk dzików w okręgu zielonogórskim. Przypomnijmy, wciąż do odwołania obowiązuje zakaz wstępu do lasów m.in. na terenie naszego miasta.