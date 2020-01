Młody gorzowianin zapobiegł tragedii

Do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia doszło w miniony czwartek. Patryk idąc do szkoły od ronda Piłsudskiego, w stronę ronda Wyszyńskiego zauważył dziwne zachowanie kierowcy śmieciarki. Czasu na decyzję co robić nie było za dużo – mówi Patryk.

Impuls i doświadczenie ratownika medycznego, pokierowało ucznia I LO do tego, by mimo niebezpieczeństwa, które mu groziło wskoczyć do kabiny cały czas jadącej śmieciarki.

Jak dodaje Patryk Markiewicz, gdyby ponownie zobaczył taką sytuację, zachowałby się identycznie. Na co dzień Patryk jest pracującym zawodowo uczniem drugiej klasy wieczorówki w I LO przy ul. Puszkina. Jego wychowawcą jest Zbigniew Pietrzak.