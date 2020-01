Koszykarze Stelmetu podbili Krasnojarsk pokonując w lidze VTB miejscowy Jenisej. Już są w podróży powrotnej do ZGóry. Ruszyli w nią o 20 czasu polskiego(2 w nocy w Krasnojarsku), polecą do Sankt Petersburga, stamtąd do Berlina i po długiej podróży, we wtorek, zameldują się w Zielonej Górze.