Nasze kozy chętnie zjedzą Twoją choinkę - tak właściciele Stajni Jelenin pod Żaganiem zachęcają do przywiezienia do nich świątecznego drzewka.

Mają konie, osły, kozy, owce, kury, królika, psy, koty. Właścicielka stajni, Daria Pawełek mówi, że iglaki to ulubione i wartościowe pożywienie dla kóz i owiec. Dlatego szkoda wyrzucać choinki na śmietnik. Trzymetrowe drzewko kozy potrafią zjeść „na raz”:

Gospodyni jest instruktorką jazdy konnej, gospodarz, Arkadiusz Pawełek, nazywa siebie podkuwaczem koni. Gospodarstwo w Jeleninie prowadzą od kilku lat. Wcześniej podróżowali po świecie:

Gospodarz, Arkadiusz Pawełek, to także wzięty żeglarz, który szykuje się do samotnego rejsu dookoła świata non stop, najmniejszym, jaki do tej pory przepłynął kulę ziemską, jachtem.