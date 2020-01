Pierwszy taki klub

Wartość projektu „Pierwszy żłobek w gminie Zabór!” to ponad 504 tys. zł. Dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego przekracza 428 tys. zł. Projekt dotyczy powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do trzech lat. Jest on realizowany od 1 września 2019 r. do końca 2021 r.

Obecnie w woj. lubuskim realizowane są 24 podobne projekty. Pieniądze z programu trafiły między innymi na tworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz na szkolenie niań i dziennych opiekunów.

– W ramach obecnej perspektywy unijnej przeznaczyliśmy już prawie 25 mln zł na żłobki i kluby malucha. To ogromne wsparcie pozwoli na uruchomienie w sumie ponad 600 miejsc – powiedział wicemarszałek woj. lubuskiego Łukasz Porycki.