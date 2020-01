W Słubicach przebudują park przy al. Niepodległości

Słubice zamierzają przebudować park przy al. Niepodległości, gdzie powstaną m.in. place zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki czy tory dla rolkarzy i rowerzystów. Planowany koszt inwestycji to ok. 6 mln zł – poinformowała rzeczniczka słubickiego magistratu Beata Bielecka.