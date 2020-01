Szef rządu: Potrzebujemy takich wojewodów

Znamy nazwisko nowego wojewody lubuskiego. Premier Mateusz Morawiecki powołał na to stanowisko ponownie Władysława Dajczaka.

Powołanie na wojewodę podkarpackiego odebrała też Ewa Leniart. Leniart obejmie obowiązku wojewody w poniedziałek, a Dajczak w środę.

Wręczając akty powołania premier podziękował nowym wojewodom za to, że zdecydowali się powrócić do swoich ról, chociaż wcześniej byli posłami. „Byli jednak też wypróbowanymi wojewodami, którzy znakomicie sobie poradzili w różnych sytuacjach i stąd te dylematy, rozważania, kto mógłby tę funkcję pełnić w województwie podkarpackim i lubuskim” – powiedział szef rządu. Zaznaczył, że silne państwo to silna administracja centralna i silny samorząd; podkreślił, że Leniart i Dajczak jako wojewodowie w poprzedniej kadencji doskonale współpracowali z samorządami.

Wystąpienie premiera podczas wręczenia nominacji:

Władysław Dajczak wraca na fotel wojewody po dwóch miesiącach. W połowie listopada złożył rezygnację z powodu zdobycia mandatu poselskiego w jesiennych wyborach parlamentarnych. Prawo nie pozwala bowiem na łączenie tych stanowisk. Teraz premier Mateusz Morawiecki powierzył mu stanowisko wojewody lubuskiego po raz drugi.

Komentarz Władysława Dajczaka:

Władysław Dajczak ma 60 lat, pochodzi z Międzyrzecza. W przeszłości był m.in. radnym sejmiku lubuskiego i senatorem. Jest absolwentem dawnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zwolnione przez W.Dajczaka miejsce w sejmie obejmie Jacek Kurzęp, który był posłem w poprzedniej kadencji.