Ci posłowie nie chcą wsparcia Radia Zachód

Zmiany w ustawie są niezbędną formalnością, która umożliwi przyznanie mediom publicznym rekompensaty za spadające w ostatnich latach wpływy abonamentowe. Abonament płaci coraz mniej osób. Coraz mniej użytkowników rejestruje też nowe odbiorniki. W efekcie media publiczne mają coraz mniej pieniędzy na swoją działalność. W przypadku Radia Zachód oznacza to m.in. mniej pieniędzy na relacjonowanie tego, co dzieje się w naszym regionie, na transmisje z występów naszych żużlowców czy drużyn koszykarskich, reportaże, słuchowiska oraz produkcję należących do spółki dwóch programów miejskich: Radia Gorzów i Radia Zielona Góra.

Posłowie opozycji próbowali najpierw przyjąć wniosek, który zakładał odrzucenie projektu w całości. Gdy to się nie udało, próbowali zerwać kworum w głosowaniu nad ustawą, wyjmując swoje karty. Przedstawiciele KO, Lewicy, PSL-Kukiz15 oraz Konfederacji pytani przez PAP podkreślają, że nie wzięli udziału w głosowaniu nad projektem noweli ustawy abonamentowej, aby w ten sposób uniemożliwić jej przyjęcie. Posłowie klubów opozycyjnych, z którymi rozmawiała PAP przyznają, że uzgodnili, iż nie wezmą udziału w tym głosowaniu, aby w ten sposób uniemożliwić przyjęcie ustawy.

Ci lubuscy parlamentarzyści byli przeciwni pomocy dla Radia Zachód i TVP Gorzów: Katarzyna Osos, Krystyna Sibińska, Waldemar Sługocki (KO), Anita Kucharska-Dziedzic, Bogusław Wontor (Lewica), Jolanta Fedak (PSL-Kukiz’15), Krystian Kamiński (Konfederacja).

Podczas sejmowego głosowania za pomocą finansową dla Radia Zachód i TVP Gorzów opowiedzieli się: Marek Ast, Władysław Dajczak, Jerzy Materna i Elżbieta Płonka (PiS).