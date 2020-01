Stelmet zrobił to po raz 13. Tym razem pokonał Start

Stelmet wygrał trzy pierwsze kwarty (I – 31:23, II – 32:25, III – 26:20) i wydawało się, że przystępując do ostatniej partii przy prowadzeniu 89:68 spokojnie postawi kropkę nad „i”. Tymczasem lublinianie zaczęli się niebezpiecznie zbliżać. Na 4 min do końca meczu nasi prowadzili tylko różnicą 10 punktów – 94:84, co pokazuje, że przez 6 minut czwartej kwarty zdobyli zaledwie 5 „oczek”… Mało tego, chwilę później zrobiło się już tylko 94:88. Potem jednak trafili Joe Thomasson oraz Drew Gordon i przewaga zielonogórzan znów wzrosła do 10 punktów. Ostatecznie Stelmet wygrał 100:93, ale IV kwarta dla Startu – 25:11.