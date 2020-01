Prezydent: Nie pozwolimy zakłamywać naszej historii

Nie pozwolimy zakłamywać i przeinaczać polskiej historii, będziemy bronić naszej godności choćby przyszło nam stanąć przeciwko największemu przeciwnikowi – mówił w czwartek prezydent Andrzej Duda w Kolnie (woj. podlaskie).

W swym wystąpieniu prezydent podkreślał, że „wartości są naszą skałą, jedyną, na której my jesteśmy w stanie budować stabilny dom”. „Dlatego będziemy o zachowanie tych wartości walczyli” – oświadczył.

Przekonywał, że „to są wartości oparte na naszym dziedzictwie, na naszej kulturze i naszej tradycji, opartej na fundamentach i korzeniach chrześcijańskich”.

„Nie damy sobie tych naszych tradycji odebrać, nie damy ich sobie wydrzeć, nie pozwolimy także zakłamywać i przeinaczać naszej historii. Zawsze będziemy bronić naszej godności, to jest nasze święte prawo. Choćbyśmy mieli stanąć przeciwko największemu przeciwnikowi”

„Ja wiem, że czasem jesteśmy słabsi, że czasem jesteśmy mniejsi, ale to wcale nie znaczy, że musimy zaniechać naszej działalności. Po to mamy głowę, żeby myśleć, po to mamy głowę i jesteśmy tu razem, żeby szukać rozwiązań”