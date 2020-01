Jenisej za silny

W rewanżowym spotkaniu I rundy play off gorzowskie koszykarki przegrały w Krasnojarsku z Jenisejem 77:93.

Nasza drużyna przystępowała do pojedynku z zaliczką w postaci zwycięstwa we własnej hali oraz z Jasmine Thomas, na której dobrą grę liczyli nie tylko kibice. Amerykańska rozgrywająca z pewnością nie zawiodła, ale nie pomogło to w pokonaniu rosyjskiej drużyny. O porażce gorzowskiego zespołu zadecydowała bardzo słaba trzecia kwarta przegrana przez podopieczne Dariusza Maciejewskiego 13:30. Co prawda w ostatniej części gry nasze koszykarki ambitnie dążyły do odrobienia strat, ale rutynowane gospodynie pilnowały wywalczonej przewagi i zasłużenie awansowały do drugiej rundy fazy play off.

Jenisej Krasnojarsk – InvestInTheWest ENEA Gorzów Wlkp. 93:77 (19:17, 24:18, 30:13, 20:29)

Jenisej: Sabina Abaidullina 0, Ekaterina Kiryanova 8, Daria Kolosovskaia 11, Kyara Linskens 13, Danielle Mc Cray 12, Sigrid Elisabeth Koizar 18, Ekaterina Kuzmenkova 6, Alisa Latsgal 0, Alexandra Marchenkova 11, Aleksandra Shtanko 14.

InvestInTheWest ENEA: Kahleah Copper 14, Wiktoria Karolina Keller 4, Zhosselina Maiga 8, Karolina Matkowska 0, Annamaria Prezelj 4, Katarzyna Dzwigalska 0, Cheridene Green 10, Laura Juskaite 19, Agnieszka Kaczmarczyk 0, Jasmine Thomas 18.