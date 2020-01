Próbowali ukraść przewody na przejeździe kolejowym między Rzepinem a Zbąszynkiem

Do zdarzenia doszło we wtorek. „Szajka była w trakcie wykopywania kabli, kiedy na ich drodze stanęli mundurowi z Torzymia. Próbowali uciekać kierując się w stronę pobliskiego lasu, jednak już po kilku minutach policjanci założyli im kajdanki. Cała czwórka trafiła do policyjnych cel” – powiedziała Richter.

Podejrzani w wieku od 31 do 51 lat usłyszeli zarzuty usiłowania zakłócenia działania linii kolejowej, do których się przyznali. Grozi im nawet do ośmiu lat więzienia.

Jak wskazała Richter, było to efektem pracy operacyjno-rozpoznawczej policjantów z posterunku w Torzymiu.