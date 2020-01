Gorzów stawia na zawodówki

Spółka Mirbud przejęła już nieruchomości, gdzie będzie się mieścić nowa szkoła. Do końca tego tygodnia zaplanowała prace przygotowawcze. Co istotne, wykonawca nie przewiduje, by prowadzone prace powodowały jakiekolwiek utrudnienia dla gorzowian.

Przypomnijmy, CEZiB jest największą inwestycją edukacyjną w północnej części województwa lubuskiego. Całość ma kosztować prawie 104 mln zł. Poprzez rewitalizację istniejących zabytkowych terenów poszpitalnych powstanie miejsce, w którym będzie możliwe kształcenie zawodowe na poziomie technikum, branżowej szkoły zawodowej, szkoły policealnej, kształcenie ustawiczne dorosłych oraz upowszechnianie i odkrywanie nauki i techniki przez wszystkie pokolenia mieszkańców Gorzowa i okolic.

W Centrum będą działać trzy szkoły zawodowe. W poszpitalnych budynkach powstaną nowoczesne pracownie oraz nowa hala sportowa. Architektura nowych budynków będzie tłem dla istniejącej zabudowy. Mają to być proste bryły, wykończone stonowaną kolorystyką, szkłem i stalą. Elewacje istniejących budynków zostaną poddane renowacji, która nie zaburzy ich obecnego wyglądu.

Termin oddania centrum do użytku to wrzesień 2021.