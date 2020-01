Prezydent Donald Trump ocenił w środę, że Stany Zjednoczone są gotowe do pokoju z każdym, kto go szuka. W przemówieniu w Białym Domu stwierdził, że Iran powinien współpracować z USA tam, gdzie są wspólne priorytety, w tym w walce z Państwem Islamskim (IS).

Trump wezwał też Europę, Chiny, Rosję do wyjścia z porozumienia nuklearnego z Iranem, i negocjowania wraz z Waszyngtonem nowego układu z Teheranem.

Na wyjście z porozumienia nuklearnego zdecydowały się do tej pory jedynie Stany Zjednoczone.