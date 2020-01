Jak poszukiwany po pijanego przyjechał…

Gorzowscy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. Nie byłoby w tym pewnie nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że po jego auto przyjechał kolega- jak się okazało- poszukiwany przez mundurowych.

We wtorek gorzowska drogówka kontrolowała prędkość pojazdów na ulicy Niwickiej. Patrol zatrzymał 61-letniego kierowcę volkswagena, który jechał o prawie 50 km szybciej niż mógł. Okazało się, że mężczyzna jest pijany i ma ponad promil alkoholu w organizmie. Na dodatek, nie posiadał uprawnień do kierowania. Mundurowi zabezpieczyli volkswagena, po odbiór którego 61-latek wezwał swojego o rok młodszego kolegę. Gdy mężczyzna zjawił się na miejscu, policjanci sprawdzili jego dane w systemie. Byli zaskoczeni, gdy ich oczom ukazał się komunikat o tym, że 60-latek jest poszukiwany. Został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Miejskiej.