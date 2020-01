Orszak Trzech Króli w Gorzowie

Jak wskazali organizatorzy, orszak przypomina historyczne wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, związane z narodzinami Jezusa Chrystusa, które zapoczątkowało nową epokę w dziejach ludzkości.

Następnie Trzej Królowie ze świtą wyruszą do „Gorzowskiego Betlejem” na placu Grunwaldzkim. Wraz z nimi będą maszerowali m.in. aktorzy przebrani za historyczne postacie, będzie też grupa rekonstrukcyjna na koniach.

Podczas wydarzenia wystąpi schola San Damiano i zespół muzyczny Nowonarodzeni. Orszak zostanie zakończony słowem biskupa diecezjalnego, a na koniec zostanie oddana salwa armatnia na cześć Jezusa, z podziękowaniem za wolną Polskę, polskiego papieża i „Cud nad Wisłą”.

Jak przekazał rzecznik Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze ks. Andrzej Sapieha Objawienie Pańskie, zwane popularnie świętem Trzech Króli (6 stycznia), należy do najważniejszych obchodów świątecznych w ciągu roku liturgicznego.

Tego dnia Kościół oddaje cześć narodzonemu z Maryi Jezusowi, który objawia się światu jako Syn Boży, Mesjasz oczekiwany przez lud Izraela oraz Zbawiciel wszystkich narodów. Pogańscy mędrcy przybywający z odległych krain do Chrystusa pokazują, że przesłanie Ewangelii ma wymiar uniwersalny.

Charakterystycznym rysem liturgii sprawowanej w uroczystość Objawienia Pańskiego jest obrzęd błogosławieństwa wody, kredy i kadzidła. Kreda i kadzidło nawiązują do darów złożonych Chrystusowi przez pogańskich mędrców.

Kreda służy do oznaczania drzwi domów, co ma być zewnętrznym znakiem przyjęcia Chrystusa. Napis C+M+B (w Polsce występujący dosyć często w zniekształconej formie K+M+B) wraz z numerem kolejnego roku to skrót łacińskiego wyrażenia Christus mansionem benedicat – Niech Chrystus pobłogosławi mieszkanie.

Jak dodał ks. Sapieha, w ostatnich latach uroczystości Objawienia Pańskiego towarzyszy w wielu miejscowościach Orszak Trzech Króli. Ta oddolna inicjatywa, ciesząca się życzliwością Kościoła, nawiązuje do dawnej polskiej tradycji kolędniczej i jasełkowej. Orszak upamiętnia wizytę pogańskich mędrców w Betlejem i hołd złożony przez nich narodzonemu tam Jezusowi.

W Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 6 stycznia Orszaki Trzech Króli przejdą m.in. ulicami Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry i Głogowa.

W uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół modli się za misje i misjonarzy, a ofiary złożone tego dnia na tacę będą przekazane na Krajowy Fundusz Misyjny prowadzony przez Komisję ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski.