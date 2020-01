Pożar hospicjum w Chojnicach. Cztery ofiary śmiertelne

W wyniku pożaru w hospicjum przy ul. Strzeleckiej w Chojnicach (woj. pomorskie), do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, cztery osoby zmarły, a 22 trafiły do szpitali – przekazał rzecznik komendanta PSP w Gdańsku st. bryg. Marian Hinca.

Pożar wybuchł ok. godz. 3.10. Potwierdzona jest śmierć czterech osób. Kolejne 22 osoby trafiły do dwóch szpitali (17 do Chojnic i 5 do szpitala w Człuchowie), wśród nich dwie osoby personelu i dwóch policjantów.

Hinca poinformował, że wszyscy zostali ewakuowani z budynku i są pod opieką.

Zaprószenie ognia od papierosa?

Pożar powstał w jednym z pomieszczeń hospicjum. Jak mówi oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kom. Michał Sienkiewicz, najprawdopodobniej przyczyną pożaru hospicjum było zaprószenie ognia przez jednego z pensjonariuszy

„Wstępnie ustalono, że przyczyną mogło być zaprószenie ognia przez jednego z podopiecznych, który prawdopodobnie palił papierosa”

– powiedział PAP Sienkiewicz.

Policja będzie prowadziła dalsze śledztwo w tej sprawie.

„Będziemy wykonywali szczegółowe oględziny, powołamy biegłego z zakresu pożarnictwa i wtedy będziemy mogli potwierdzić wstępne informacje”

– dodał Sienkiewicz.