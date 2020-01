Jedyny taki orszak

Ulicami największych miast regionu przejdą Orszaki Trzech Króli. - To promocja święta Objawienia Pańskiego, polskich obyczajów, rodzinnych tradycji i chrześcijańskich wartości - mówią organizatorzy. Dodają, że orszak przypomina historyczne wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, związane z narodzinami Jezusa, które zapoczątkowało nową epokę w dziejach ludzkości.

W Zielonej Górze orszak odbędzie się już po raz dziewiąty. Ruszy spod sceny obok fontanny przy al. Niepodległości około godz. 13.30. Organizatorzy przygotowali dla uczestników 15 tysięcy symbolicznych koron.W Gorzowie VI Orszak Trzech Króli odbędzie się pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”. Rozpocznie się o godz. 13 przy Filharmonii Gorzowskiej.

Proboszcz parafii katedralnej odczyta fragment Pisma Św. dotyczący narodzin Jezusa, a prezydent miasta rozpocznie orszakowe Jasełka. Następnie Trzej Królowie ze świtą wyruszą do „Gorzowskiego Betlejem” na placu Grunwaldzkim. Wraz z nimi będą maszerowali m.in. aktorzy przebrani za historyczne postacie, będzie też grupa rekonstrukcyjna na koniach. Podczas wydarzenia wystąpi schola San Damiano i zespół muzyczny Nowonarodzeni. Orszak zostanie zakończony słowem biskupa diecezjalnego, a na koniec zostanie oddana salwa armatnia na cześć Jezusa, z podziękowaniem za wolną Polskę, polskiego papieża i „Cud nad Wisłą”.

Orszaki przejdą dziś także ulicami m.in. Nowej Soli, Wschowy, Żar i Żagania.

Objawienie Pańskie, zwane popularnie świętem Trzech Króli należy do najważniejszych obchodów świątecznych w ciągu roku liturgicznego. Tego dnia Kościół oddaje cześć narodzonemu z Maryi Jezusowi, który objawia się światu jako Syn Boży, Mesjasz oczekiwany przez lud Izraela oraz Zbawiciel wszystkich narodów. Pogańscy mędrcy przybywający z odległych krain do Chrystusa pokazują, że przesłanie Ewangelii ma wymiar uniwersalny.

Charakterystycznym rysem liturgii sprawowanej w uroczystość Objawienia Pańskiego jest obrzęd błogosławieństwa wody, kredy i kadzidła. Kreda i kadzidło nawiązują do darów złożonych Chrystusowi przez pogańskich mędrców.

Kreda służy do oznaczania drzwi domów, co ma być zewnętrznym znakiem przyjęcia Chrystusa. Napis C+M+B (w Polsce występujący dosyć często w zniekształconej formie K+M+B) wraz z numerem kolejnego roku to skrót łacińskiego wyrażenia „Christus mansionem benedicat” – Niech Chrystus pobłogosławi mieszkanie.