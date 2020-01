Stelmet zmiażdżył Kalev. I to w jakim stylu!

Koszykarze Stelmetu ENEI BC Zielona Góra wygrali w lidze VTB wyjazdowy mecz z Kalevem Tallin 92-70. Już przed meczem trenerzy Stelmetu mówili, że Kalev jest w zasięgu ich zespołu, ale styl, w jakim pokonali Estończyków budzi respekt. Jeszcze do przerwy mecz był w miarę wyrównany. Po przerwie Kalev został zmiażdżony przez Stelmet. Znakomite zawody zagrali centrzy Stelmetu - Gordon i Radić, którzy we dwójkę zdobyli 40 punktów!

Pierwsza kwarta wyrównana i po niej był remis 18-18.

W II kwarcie Stelmet przejął inicjatywę – świetnie grali Hakansson, Ponitka i Radić, którzy zdobywali najwięcej punktów i w 19 minucie nasz zespół objął prowadzenie 45-34! Potem 5 punktów zdobyli gospodarze, ale do przerwy prowadził Stelmet 45-39.

Po przerwie parę chwil niepewności, a potem Stelmet rusza do natarcia! Dwie trójki trafia Thomasson, Zyzio w kontrze za 2, potem kilka punktów Radića, dwa wolne Meiera i Stelmet w 29 minucie prowadził…68-48!!! Po 30 minutach było zaś 68-52 dla ludzi Żana Tabaka.

W 4 kwarcie Kalev wyglądał na zrezygnowany i popełniał masę błędów, niemiłosiernie pudłował, a Stelmet kontrolował mecz. „Zaszalał” w tej części meczu Drew Gordon, który przez 3 minuty zdobył dla Stelmetu…11 punktów z rzędu!!! W tym czasie gospodarze nie trafili ani razu i Stelmet prowadził 81-57! Do końca było 5 minut i było po meczu. Zespół z Zielonej Góry spokojnie dowiózł przewagę do końca – wygrał w końcu i to była 5 wygrana w tym sezonie w lidze VTB.

Punkty dla Stelmetu: Gordon 21, Radić 19, Ponitka 15, Hakansson 11, Thomasson 10, Meier 9, Zyskowski 7.