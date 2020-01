Gmina – jako, że nie należy do najbogatszych – zawarła wstępne porozumienie z ENEA Oświetlenie, że firma energetyczna wymieni lampy, a gmina zapłaci za tę inwestycję w corocznych ratach. Wójt gminy Małgorzata Musiałowska planuje, by każdego następnego roku, w jednej z gminnych miejscowości wymieniono stare oświetlenie, na nowoczesne LED-owe. Ma to przynieść gminie oszczędności w wysokości kilkudziesięciu procent rocznie.