Wypadek trzech aut na A2 przed Tarnawą

Trzy osoby zostały poszkodowane w niedzielę w wypadku trzech aut osobowych przed punktem poboru opłat Tarnawa na autostradzie A2. Utrudnienia dla kierowców jadących w kierunku Świecka mogą potrwać cztery godziny – podała Autostrada Eksploatacja.

Rzecznik prasowy spółki Autostrada Eksploatacja Renata Rychlewska poinformowała PAP, że po zderzeniu trzech samochodów na placu poboru opłat w Tarnawie trzy osoby zostały przewiezione do szpitala na obserwację. Do zderzenia doszło ok. godz. 11.15.

Przez powypadkowe utrudnienia ruch w kierunku Świecka na A2 jest spowolniony.

„Czas oczekiwania na dojazd do punktu poboru opłat w Tarnawie i zapłacenie za przejazd autostradą w tej chwili wynosi ok. 30 minut”

– powiedziała Rychlewska.

„Jeżeli kierowcy nie chcą czekać w tym korku, mogą zjechać z A2 na węźle Torzym, to jest węzeł przed punktem poboru opłat w Tarnawie”

– dodała. Według informacji spółki Autostrada Eksploatacja, utrudnienia w ruchu mogą potrwać cztery godziny.