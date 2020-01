W Żaganiu wygrana Sobieskiego, ale nie było łatwo

Kluczem do zwycięstwa gospodarzy okazał się pierwszy set wygrany 27:25. To mocno podbudowało gospodarzy, którzy drugiego seta wygrali do 19. Siatkarze Sobieskiego cały czas kontrolowali sytuacje i goście doskoczyli tylko na 15;18, by w końcówce zdecydowanie ulec rywalowi. Trzeci set był wyrównany do stanu 18:18, ale znów lepszą odpornością wykazali się gospodarze, którzy wygrali do 21 i przeskoczyli w ligowej tabeli drużynę z Wałbrzycha: