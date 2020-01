Pierwsze dwa sety dla akademików – pierwszy do 23, drugi dość gładko do 15. W trzecim trochę niespodziewanie to najsłabszy zespół tej grupy zwyciężył do 21, jednak w czwartym AZS postawił kropkę nad „i” – zwyciężając już pewnie do 17.

– Wróciliśmy do gry po przerwie i był to trochę taki senny mecz – ocenił jeden z zielonogórskich siatkarzy, Mikołaj Głowacki: