Nowe wiaty już zniszczone. Pokłosie sylwestrowej nocy w Gorzowie

Miejscy urzędnicy twierdza, że trzeba poczekać na zamontowanie nowej sieci monitoringu wizyjnego- to ukróci działalność wandali. A co do tej pory? Jak mówi zrecznik magistratu potrzebne są zdecydowane działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w mieście – mówi Wiesław Ciepiela:

Jak dodaje Wiesław Ciepiela w ukaraniu wandali pomóc mogą także mieszkańcy

Przetarg na wdrożenie nowego systemu monitoringu miasta ma zostać rozstrzygnięty za kilka dni. Nowe kamery mają monitorować między innymi rejon skrzyżowania Fabrycznej z Wawrzyniaka, Kwiatowej ze Śląską, Sikorskiego z Kosynierów Gdyńskich, Fredry z Wyczółkowskiego, Piłsudskiego z Walczaka, dworzec PKP , Pętlę Piaski czy pętlę na Wierzycach. Łącznie ma ich być blisko 30.