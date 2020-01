Mieszkańcy Nowej Soli wybiorą prezydenta

Nowa Sól przygotowana do niedzielnych przedterminowych wyborów. Mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta. Kandydatów jest czterech.

Wszystko jest przygotowane do przeprowadzenia głosowania – mówi w Radiu Zachód pełniący obowiązki prezydenta Maciej Jankowski. Dodaje, że komitety wyborcze kontrolują się nawzajem pod względem legalności prowadzonej kampanii.

Maciej Jankowski zaapelował do mieszkańców Nowej Soli o udział w niedzielnych wyborach.

W niedzielę mieszkańcy Nowej Soli będą mogą oddać głos w tych samych lokalach co w poprzednich wyborach. Uprawnionych do głosowania jest 29 tys. osób. Aby odebrać kartę do głosowania, należy mieć ze sobą dowód tożsamości. Każdy wyborca na karcie może zaznaczyć tylko jednego kandydata.

Tych jest czterech. To popierany przez Prawo i Sprawiedliwość radny powiatu Przemysław Ficner, obecny dyrektor generalny urzędu miasta Jacek Milewski, szef nowosolskich struktur PSL Mirosław Olejniczak, a także prezes Celowego Związku Gmin CZG-12 Robert Paluch.