Wybory w Nowej Soli. Mamy ciszę

O fotel prezydenta walczy czterech kandydatów. Wybory są konieczne, bo wieloletni prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz został w ubiegłym roku senatorem.

O północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza. Potrwa do zakończenia głosowania. W tym czasie jest zabronione publikowanie sondaży i agitowanie na rzecz kandydatów. Mieszkańcy Nowej Soli będą mogą oddać głos w tych samych lokalach co w poprzednich wyborach. Uprawnionych do głosowania jest 29 tys. osób. Aby odebrać kartę do głosowania, należy mieć ze sobą dowód tożsamości. Każdy wyborca na karcie może zaznaczyć tylko jednego kandydata.

Jeśli pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, czyli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy głosów, to wyborcza dogrywka z udziałem dwóch kandydatów z najwyższymi wynikami odbędzie się dwa tygodnie później – 19 stycznia.

Przed wyborami komisarz wyborczy przyjął zgłoszenia o utworzeniu sześciu komitetów wyborczych. Ostatecznie cztery z nich zarejestrowały swojego kandydata na prezydenta.

Od dwóch miesięcy obowiązki prezydenta Nowej Soli pełni Maciej Jankowski. Jego misja zakończy się wraz z zaprzysiężeniem nowego włodarza.