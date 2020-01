Od piątku do niedzieli w Gorzowie potrwa półfinałowy turniej Młodzieżowego Pucharu Polski koszykarek.

Stawka jest podwójna, bo dwie najlepsze drużyny awansują nie tylko do finału pucharu, ale także do finału mistrzostw Polski do lat 22, bez konieczności gry w półfinałach, gdzie trafi z kolei trzeci i czwarty zespół. Na podwójny awans liczy więc trener Enei AZS AJP Gorzów, Robert Pieczyrak:

Pierwszy mecz z MUKS Poznań w piątek o 14:00, w sobotę o 12:00 z Arką Gdynia a w niedzielę o 14:00 z Katarzynkami Toruń, wszystko oczywiście w hali przy Chopina.