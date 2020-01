„Wręczyłem Grodzkiemu 400 złotych, on włożył to do szuflady”. Kolejni pacjenci przerywają milczenie

Radio Szczecin opublikowało wypowiedź „pana Romualda”, który w 1999 roku czekał na zabieg odmy płucnej. Twierdzi, że w szpitalu przyszedł do niego lekarz i powiedział mu, że musi zapłacić 500 złotych.

„Zaprowadził mnie do lekarza Grodzkiego. Osobiście wręczyłem 400 złotych panu Grodzkiemu. Wszedłem, doktor siedział przy biurku, wręczyłem mu 400 złotych, on włożył to do szuflady. To było wszystko”