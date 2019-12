Sylwestrowe urazy oczami lekarza

Nie da się ukryć, że sylwestrowe odpalanie fajerwerków to jednak zabawa z materiałami wybuchowymi. Wielu z nas stara się postępować z takimi przedmiotami jak instrukcja przykazała.

Trzeba jednak uważać, bo nie wszystko da się przewidzieć. My zapytaliśmy gorzowian, czy wiedzą jak udzielić pierwszej pomocy osobie, której takie materiały wybuchły w rekach.

Jak twierdzi lekarz specjalista medycyny ratunkowej, Andrzej Szmit, nie da się do końca kontrolować wybuchu fajerwerków. Może w takiej sytuacji dość do eksplozji w prosto w twarz lub można uszkodzić sobie dłonie. Co wtedy zrobić zanim przejedzie pogotowie ratunkowe?

Oczywiście, jeżeli nie mamy sterylnych opatrunków, lekarz radzi, aby był to jakikolwiek materiał nawet chusteczka z materiału. A co kiedy dojdzie do poparzeń dłoni lub twarzy? Andrzej Szmit poleca przede wszystkim schładzanie poparzonego miejsca wodą.

Pamiętajmy, by korzystać z fajerwerków zgodnie z zapisami instrukcji obsługi. W ten sposób możemy uniknąć poważnych wypadków podczas sylwestrowej nocy.

CZYTAJ TAKŻE: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi czym należy się kierować kupując fajerwerki. Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa, które bezwzględnie należy zachować podczas użytkowania fajerwerków, aby sylwestrowa zabawa nie zakończyła się nieszczęściem.