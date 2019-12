Czad: 11 interwencji zielonogórskiej straży w tym roku

Trwa sezon grzewczy. Zielonogórska straż pożarna apeluje do mieszkańców o montaż czujek tlenku węgla.

W tym roku odnotowaliśmy ponad 10 zdarzeń związanych z czadem – mówił w Rozmowie Punkt 9 starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy zielonogórskiej straży pożarnej:

Spada również liczba pożarów sadzy w kominach. W 2018 roku było ich 95, w tym roku 73:

Jak wskazują strażacy, jest ogromne zainteresowanie salą edukacyjną „Ognik”. Do końca roku szkolnego zarezerwowane są wszystkie miejsca. W https://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2019/12/igrafika_20181220_08.jpgdwóch dużych pomieszczeniach służby pokazują dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w domu i na zewnątrz oraz w lesie.

⬆ Tlenek węgla, nazywany potocznie czadem, ma silne własności toksyczne; jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku, dlatego nie da się go wyczuć. Gromadzący się głównie pod sufitem tlenek węgla blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, co może spowodować śmierć przez uduszenie.