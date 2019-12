Do szkół w województwie lubuskim oraz w całej Polsce trafiły książki z płytami, które mają być wsparciem dla rodziców, wychowawców i uczniów w przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Proces wychowania młodego pokolenia to prawdziwe wyzwanie dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Zdarza się, że może być on zagrożony. Do takich zagrożeń należą niewątpliwie wszelkie formy przestępczości. Aby jednak tak się nie stało, należy przeciwstawiać się ich przyczynom. Znaczną efektywnością odznaczają się działania, które są podejmowane wspólnie.

„Fundacja NIEDZIELA. Instytut Mediów” wspólnie z Młodzieżową Agencją Informacyjną MAIKA z siedzibą w Zielonej Górze realizują właśnie wyjątkowy projekt „Nie przegraj młodości”, współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Składają się na niego warsztaty dziennikarskie, teksty na łamach czasopism i na portalach internetowych oraz książka wraz z płytą DVD zawierającą materiały filmowe. Szczególnie istotny jest właśnie ten ostatni element projektu, który skierowany jest do grona pedagogicznego, rodziców oraz uczniów. Książka z płytą DVD została przekazana nieodpłatnie dzięki współpracy z MEN poprzez kuratoria oświaty do ok. 30 000 szkół podstawowych i średnich w całej Polsce.

Materiał jest podzielony na 3 części. Pierwsza i druga część są przeznaczone do wykorzystania w ramach zebrania z rodzicami prowadzonego przez wychowawcę. Jako pomoc w przeprowadzeniu tych spotkań przygotowano do wykorzystania przykładowy scenariusz ich przebiegu oraz materiał filmowy. Tematami rozmów z rodzicami powinny być zdobycie umiejętności dostrzegania sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że dziecko może wchodzić na drogę przestępczą lub mieć kontakt ze środowiskiem przestępczym oraz jak należy rozmawiać z dzieckiem i jak się do tej rozmowy przygotować, jeśli zauważyliśmy występowanie niepokojących sygnałów. Umiejętność przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem jest bardzo ważna, a błędy w postępowaniu z dzieckiem mogą mieć negatywne skutki

Trzecia część materiałów jest przeznaczona do wykorzystania z uczniami na lekcji wychowawczej. Materiał zniechęca do stawania się przestępcą, przekonuje do porzucenia takiego postępowania i zachęca do prowadzenia uczciwego życia. Oprócz filmu została przygotowana propozycja scenariusza lekcji wychowawczej.

Powyższe materiały filmowe są dostępne pod niżej zamieszczonymi adresami internetowymi – można je udostępniać i korzystać z nich nieodpłatnie na spotkaniach z rodzicami i uczniami.

Część I – https://youtu.be/seNkXzkNBm4

Część II – https://youtu.be/ayuG0BOzz9k

Część III – https://youtu.be/CqJK_QyIiwA

Pomysłodawcy projektu mają świadomość, że jego treść i realizacja nie wyczerpują zagadnienia. Nie jest to materiał o charakterze naukowym, ale ma stanowić praktyczną pomoc w zaangażowaniu we wspólnym dziele grona pedagogicznego, rodziców i uczniów. Materiały zostały przygotowane we współpracy ze specjalistami – psychologami, pedagogami, kadrą naukową zajmującą się tematyką resocjalizacji i pedagogiki.

Projekt „Nie przegraj Młodości” wpisuje się doskonale w oczekiwania rodziców, którzy niejednokrotnie przeżywają obawy, z jakimi zagrożeniami ich dzieci mogą się zetknąć a z drugiej strony brak im sposobów, metod takiego pokierowania wychowaniem swych pociech, aby nie uległy propozycjom świata przestępczego.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: nieprzegraj.pl

Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.