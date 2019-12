To był rok ważnych decyzji i jubileuszy w polskim Kościele

Zapowiedź beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, decyzje w zakresie zwiększenia ochrony dzieci i młodzieży oraz 100-lecie powstania Konferencji Episkopatu Polski i odnowienia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską – to jedne z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w Kościele w Polsce w 2019 roku - podkreśla rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

„Rok 2019 rok przyniósł wiele radosnych wydarzeń, tak dla Kościoła w Polsce, jak i dla całej naszej ojczyzny. To bardzo oczekiwana i wymodlona wiadomość o beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Ojciec Święty Franciszek, 3 października 2019 r., zatwierdził dekret o beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Następnie podano datę beatyfikacji, która nastąpi 7 czerwca w Warszawie”

– podkreślił rzecznik Episkopatu Polski w informacji przekazanej PAP.

Dodał, że to nie jedyna beatyfikacja Polaka w najbliższym roku.

„28 listopada papież Franciszek zatwierdził dekret w sprawie męczeństwa Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy ze Śląska. Ksiądz ten został ścięty przez Niemców podczas II wojny światowej za swoją propolską i prospołeczną działalność”

– przypomniał ks. Rytel-Andrianik.

Zaznaczył, że w mijającym roku zostały podjęte przez KEP decyzje, które mają na celu zwiększenia ochrony dzieci i młodzieży. Podczas 382. Zebrania Plenarnego biskupi wybrali abp. Wojciecha Polaka na Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

„Jego rola polega na koordynacji działań i komunikacji w sprawach związanych z ochroną małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele. W tym zakresie współpracuje z Centrum Ochrony Dziecka, kierowanym przez ks. Adama Żaka SJ, który od 2013 r. jest Koordynatorem KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Ponadto księża biskupi podjęli decyzję o powołaniu Fundacji św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Fundacja ma być dziełem pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła”

– powiedział rzecznik Episkopatu Polski.

Miniony rok był czasem trzech ważnych jubileuszy. Z okazji 100-lecia powstania Konferencji Episkopatu Polski, w Świątyni Opatrzności sprawowana była uroczysta msza św. pod przewodnictwem kard. Pietro Parolina, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. Ponadto odbyła się konferencja naukowa poświęcona wielkim postaciom Kościoła z ostatnich 100 lat, została także wydana publikacja popularno-naukowa.

„Kolejna ważna rocznica to 100-lecie odnowienia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Pierwszym Nuncjuszem Apostolskim w odrodzonej Polsce był Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. Z tej okazji, obecny Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio zaprosił m.in. na uroczyste msze św. w Warszawie i na Jasnej Górze, na koncert w Wieliczce i sesję naukową w Warszawie. Z kolei kulminacyjnym punktem 100. rocznicy ustanowienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego była uroczysta msza św. z udziałem Episkopatu Polski 8 października 2019 r.”

– zaznaczył ks. Rytel-Andrianik.

„Jubileusze te pokazują, że wraz z rodzącą się Niepodległą Polską postawały instytucje kościelne, które miały służyć obywatelom. Kościół z zaangażowaniem włączył się w odbudowę struktur państwa polskiego”

– dodał.

Ważnymi wydarzeniami dla Kościoła w Polsce były także decyzje personalne Konferencji Episkopatu Polski.

„Na drugą kadencję biskupi wybrali wszystkich członków Prezydium: abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Episkopatu, jego zastępcę abp. Marka Jędraszewskiego i bp. Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego KEP”

– wskazał rzecznik Episkopatu Polski.

Ks. Rytel-Andrianik podkreślił też, że ważnymi wydarzeniami, które są dowodem na przywiązanie Polaków do fundamentalnych wartości, były tegoroczne bardzo liczne pielgrzymki na Jasna Górę i Marsze dla Życia.

„Całe rodziny brały w nich udział, by dać wyraz swojej wierze i opowiedzieć się za życiem”

– powiedział. Dodał, że dowodem na to była też duża frekwencja na filmie „Nieplanowane”, który zmienia perspektywę patrzenia na cud życia i dramat aborcji.

Rzecznik Episkopatu wskazał, że 2019 rok kończy się świętem młodzieży – czyli już 42. Europejskim Spotkaniem Młodych Taizé we Wrocławiu, które odbędzie się między 28 grudnia 2019 a 1 stycznia 2020 roku. Z tej okazji papież Franciszek skierował słowo do uczestników pochodzących z ok. 70 krajów świata, w którym zaznaczył, że wiele można nauczyć się od Polaków, którzy pozostali wierni Chrystusowi nawet wówczas, gdy kuszeni byli wyborem łatwiejszej drogi. Ojciec Święty podkreślił także, że Polska jest krajem zakorzenionym w wierze.