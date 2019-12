Tragiczny wypadek pod Gorzowem

Podczas piątkowego wieczoru doszło do tragicznego zdarzenia na drodze wojewódzkiej 130 pomiędzy miejscowością Wysoka, a Baczyną w pobliżu Gorzowa. W wyniku zderzenia dwóch osobówek nie żyje jedna osoba, a pozostali trzej uczestnicy wypadku trafili do szpitala.

– Jeden z pojazdów opuścił prawidłowy pas ruchu przez co doszło do zderzenia czołowego samochodów osobowych: seata i audi – przekazuje policja.

Tragicznie zmarła w wyniku tego wypadku to kobieta, pasażerka audi.

Dokładne przyczyny zdarzenia wciąż są ustalane przez odpowiednie służby, natomiast na drodze wojewódzkiej nr 130 utrudnienia mogą występować jeszcze przez najbliższe kilka godzin.