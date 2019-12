Zapełnia się zielonogórski cmentarz

Sprawę poruszył na ostatniej sesji radny Jacek Budziński. Radny przypomina, że co prawda jest teren, o który można rozszerzyć cmentarz, ale jego przygotowanie do pochówków trwa co najmniej rok:

– W planach mamy poszerzenie cmentarza w stronę pętli autobusowej na ul. Wrocławskiej – mówi Krzysztof Machalica, specjalista ds. cmentarza w zielonogórskiej spółce Zakład Usług Miejskich, zarządzającej cmentarzami.

Oprócz nekropolii przy ul. Wrocławskiej spółka ZZUM zarządza jeszcze cmentarzami w Jędrzychowie i na Chynowie. Ten ostatni jest już praktycznie zapełniony.