Rocznicowe uroczystości

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego o godzinie 11:45 zaprasza na spotkanie patriotyczne na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze. Nastąpi zapalenie znicza, odegranie „Roty” i złożenie kwiatów pod obeliskiem „Bohaterom Powstania Wielkopolskiego”. Na 12:00 zaplanowano akcję „Znicz na grobie Powstańca”. Wieczorem w zielonogórskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego odprawione zostaną „Wypominki Powstańcze”.

O godz. 12:00 rozpoczną się uroczystości w Żaganiu. Pod pomnikiem Powstańców przy ul. Bema zaplanowano okolicznościowe wystąpienia oraz apel pamięci. O godz. 16:00 początek uroczystości we Wschowie. Na cmentarzu komunalnym pod obeliskiem upamiętniającym powstańców zostaną złożone kwiaty oraz znicze.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r.. Do połowy stycznia 1919 r. wyzwolono większą część Wielkopolski. Do połowy lutego walki toczyły się m.in. w okolicach Kargowej i Babimostu. Tych terenów nie udało się jednak przyłączyć do odradzającego się państwa polskiego. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front państw sprzymierzonych. W wyniku późniejszych porozumień pokojowych do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.