Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to czas na przemianę

Zdaniem księdza Ryszarda Stankiewicza z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie, mijające święta powinny sprawić, że wrócimy do codziennych obowiązków przemienieni, niosąc nadzieję.

Jeszcze na początku XX wieku żywa była tradycja, że w drugi dzień świąt rozpoczynał się okres dwunastu tzw. szczodrych dni, które trwały aż do Trzech Króli, czyli do 6 stycznia. W tym samym okresie w polskiej tradycji trwał czas kolędniczych odwiedzin. Podobnie jak w pierwszy dzień świąt, nie można było pracować, za to popularne było i tak zostało do dzisiaj, składanie wizyt rodzinie i sąsiadom.