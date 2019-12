Papież: Jezus oddał nam siebie za darmo

Papież Franciszek podczas pasterki w Watykanie wezwał: „Nie czekajmy, aż bliźni stanie się świetny aby czynić mu dobro, aż Kościół stanie się doskonały, żeby go miłować, aż inni będą nas poważali, byśmy im służyli”. „To my zacznijmy”- apelował w homilii.

W czasie mszy w bazylice Świętego Piotra w wigilijny wieczór papież mówił, że w noc narodzin Jezusa „miłość pokonała strach, pojawiła się nowa nadzieja, łagodne światło Boga pokonało ciemności ludzkiej arogancji”.

Jak powiedział, Boża miłość „przemienia życie, odnawia historię, wyzwala od zła, wlewa pokój i radość”.

Franciszek tłumaczył, że przyjście Boga na świat jest „całkowicie darmowe” podczas gdy na świecie wszystko wydaje się odpowiadać logice dawania po to, aby mieć.

Miłości Boga, wskazywał papież, „nie można negocjować”.

⬆️ Papież Franciszek całuje figurkę Jezusa, podczas Mszy Świętej w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Fot. PAP/EPA/CLAUDIO PERI

– powiedział papież i stwierdził, że to jest dar, jaki odnajduje się w Boże Narodzenie.

Papież mówił, że wielka radość z narodzin Jezus ogłoszona pasterzom jest „udziałem całego narodu”.

⬆ Papież Franciszek podczas spotkania z dziećmi, rodzinami, wolontariuszami i lekarzami z przychodni pediatrycznej w Santa Marta, Watykan, 22 grudnia 2019 r. Fot. służby prasowe Watykanu

Franciszek apelował, by dać się „ogarnąć czułością” Dzieciątka Jezus.

„Nie będziemy już mieli wymówek, by nie dać się miłować przez Niego: to, co w życiu nie wychodzi, co nie funkcjonuje w Kościele, co nie jest w porządku w świecie, nie będzie już usprawiedliwieniem. Zejdzie na dalszy plan, ponieważ w obliczu szalonej miłości Jezusa, miłości będącej w pełni czułością i bliskością, nie ma wymówek”