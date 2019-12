Kierowcy odpoczną przy S3

Do dyspozycji podróżujących przygotowane zostały:

parkingi dla samochodów ciężarowych i osobowych z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz z małymi dziećmi,

toalety,

miejsca do odpoczynku,

siłownię zewnętrzną,

plac zabaw dla dzieci.

Bezpieczne kontrole drogowe

MOP, to nie tylko miejsce odpoczynku, to również miejsce umożliwiające prowadzenie bezpiecznych kontroli drogowych. Do tego celu przygotowana została specjalna infrastruktura. To m.in. znaki aktywne, ustawione na kilka kilometrów przed MOPem, które podczas prowadzonej kontroli będą wyświetlały komunikaty informujące o czasowych zmianach organizacji ruchu (np. ograniczeniu prędkości, zakazie wyprzedzania), wprowadzonych na potrzeby prowadzonych działań.

Stacje paliw

W chwili obecnej na terenie województwa lubuskiego kierowcy mogą skorzystać z pięciu par MOP-ów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżujących GDDKiA podpisała umowy na dzierżawę terenu z firmami paliwowymi. W 2020 roku dzierżawcy przystąpią do rozbudowy i podniesienia 4 MOP-ów do kategorii drugiej, umożliwiającej podróżującym na skorzystanie ze stacji paliw oraz gastronomii.

Kolejne MOP-y w realizacji

Na początku grudnia zostały podpisane umowy na realizację kolejnych Miejsc Obsługi Podróżnych Stożne i Niegosławice.