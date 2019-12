Gorzów walczy o miano Świetlnej Stolicy Polski

Trwa plebiscyt na Świetlną Stolicę Polski. Gorzów ponownie rywalizuje o to miano z innymi miastami w Polsce. Na etapie wojewódzkim - z Nową Solą, Babimostem, Wschową i Słubicami. Internauci poprzez głosowanie zdecydują, do których miast trafi sprzęt AGD o łącznej wartości 200 000 zł, który będzie wsparciem dla potrzebujących mieszkańców.

To kolejny raz, gdy Gorzów bierze udział w plebiscycie. Przypomnijmy w 2017 roku zwyciężaliśmy etap wojewódzki, dzięki czemu do Domu Pomocy Społecznej i do pięciu najbardziej potrzebujących gorzowskich rodzin trafił wówczas sprzęt AGD o wartości ponad 10 000 zł. Magistrat zaprasza gorzowian do głosowania. Link do gorzowskiej galerii: https://swiecsie.se.pl/plebiscyt-miast/lubuskie/gorzow-wielkopolski/