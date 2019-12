Wydawałoby się, że już wszystko gotowe, ale jednak gorzowianie wykorzystują ostanie chwile, by przygotować ostatnie potrawy i zrobić jeszcze najpotrzebniejsze zakupy.

Na targowisku na Jerzego tłumy mieszkańców próbują zrobić ostatnie zakupy na wigilijny stół. O to, co gorzowianie kupują najczęściej i co z tego pojawi się na świątecznym stole, pytał nasz reporter: