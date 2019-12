CBOS: Boże Narodzenie dla Polaków coraz bardziej rodzinne

Dominującą odpowiedzią jest deklaracja, że Boże Narodzenie jest przede wszystkim świętem rodzinnym. W obecnym roku wybrało ją 56% badanych, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego badania. Spadł zaś odsetek wskazań na święto religijne – mniej niż co czwarta osoba uważa, że tym przede wszystkim są święta (23%), i jest to spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do 2017 roku.