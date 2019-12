Ta niezwykle prosta w wykonaniu ozdoba znana jest od wielu lat. Może ją zrobić nawet dziecko. Do przygotowania dekoracji wybieramy pomarańcze z grubą skórką. Myjemy je i wycieramy do sucha. Na skórce wycinamy kształt przy użyciu np. formy do wycnania ciastek. Pachnąca gwiazdka jest idealna jako niekonwencjonalny prezent lub ozdoba naszej choinki.