Policja chwali kierowców za wzorcowy korytarz życia na A2

Lubuska policja chwali kierowców korzystających z autostrady A2. Ostatnio doszło tu do kilku kolizji, do których wzywano służby ratunkowe. Nie miały one kłopotu z dotarciem na miejsce, gdyż kierowcy sprawnie utworzyli korytarze życia. To zdecydowana poprawa w stosunku do sytuacji z początku grudnia, gdy strażacy z Lutola nie mogli dotrzeć do poszkodowanych w wypadku na A2.